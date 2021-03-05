Mogadişu’da bombalı araçla saldırı: 20 ölü, 30 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da işlek bir lokanta olan Lul Yemeni önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Amin Ambulans Servisi Yöneticisi Dr. Abdulkadir Adan, yaptığı açıklamada, Hamar Jajab ilçesindeki lokantanın önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bina çöktü

Mogadişu Limanı’na yakın bir konumda bulunan lokanta çevresindeki bir binanın da patlama sonrası çöktüğü aktarıldı.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar, saldırının bomba yüklü araçla yapıldığını açıkladı.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.