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Moderna’nın Covid-19 aşısı güvenilir bir tablo çiziyor

30 Eylül 2020
Moderna covid-19 aşısı






ABD’li ilaç devi Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, geliştiren potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının yaşlılarda genç yetişkinlerdekiyle benzer oranlarda antikor üretilmesini sağladığı ve ciddi yan etkiye neden olmadığı belirtildi.







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30 Eylül 2020

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