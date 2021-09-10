Moderna, grip ve Covid-19 aşılarını tek dozda birleştiriyor

ABD’li ilaç şirketi Moderna , grip ve Covid-19 aşılarını tek dozda birleştiren yeni bir aşı geliştirdiğini açıkladı. Klinik denemelerin ne zaman başlayacağı ve aşının ne zaman kullanıma sunulacağıyla ilgili detaylar ise henüz paylaşılmazken, CEO Stéphane Bancel, ‘’Kanser aşısı denemelerine de başladık’’ dedi.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Covid-19 ve influenzaya karşı tez doz bir aşı geliştirmekte olduğunu açıkladı. ”mRNA-1073” adı verilen yeni aşının, şirketin Covid bağışıklığı geliştirmeye yardımcı olan dozuyla grip aşısının bir araya getirilmesiyle oluşturulacağı belirtildi.

Dünyada Pfizer-BioNTech ile beraber mRNA teknolojisini kullanan ilk aşılardan birini geliştiren Moderna’nın bu yeni açıklaması şirketin hisselerinde yüzde 5 artışa neden oldu.

Moderna’nın CEO’su Stéphane Bancel yaptığı açıklamada, ‘’Bugün Covid-19 ve grip aşılarını tek bir dozda birleştiren solunumla ilgili yeni aşı programımızın ilk aşamasını duyuruyoruz, kanser aşısı denemelerine de başladık’’ dedi.

Bancel ayrıca, bu gelişmenin enformasyon bazlı ilaçlarda yeni bir çağ başlattığına inandıklarını belirterek, ‘’mRNA teknolojimizin milyonlarca insanı tehdit eden hastalıklardan çok nadir görülen hastalıklara kadar dünyadaki en büyük sağlık sorunlarını çözeceğine inanıyoruz’’ diye konuştu.



Klinik deneylerin ne zaman başlayacağına ve aşının ne zaman halka sunulacağına dair detaylar ise henüz paylaşılmadı.