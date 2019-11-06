Türkiye

Modern İpek Yolu için tarihi gün

6 Kasım 2019
Demir İpek Yolu

Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara’ya gelen ilk yük treni Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya gidecek.

Modern İpek Yolu için tarihi gün…

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni ‘China Railway Express’in Ankara’ya ulaştığı ifade edildi.

Bu gelişmenin, Türkiye’nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, “Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir” denildi.



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