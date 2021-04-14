Dünya
Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü
Mısır’ın Asyut şehrinde yolcu otobüsü, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde yer alan Asyut şehrinde yolcu otobüsü, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devridi.
Kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Assiut Valiliği, olay yerine 25 ambulans gönderildiğini açıkladı.
Soruşturma sürüyor
Olayda yaralanan kişiler, çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.