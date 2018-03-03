Mısır’da trafik kazası: 9 ölü

Mısır’ın kuzeydoğusunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mucahid yaptığı açıklamada, Kahire-İsmailiye yolunda iki aracın çarpışması sonucu araçlardan birinin alev aldığını belirtti.

Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini 8’inin yaralandığını ifade eden Mucahid, ölü ve yaralıların İsmailiye kentindeki devlet hastanelerine nakledildiğini aktardı.

Resmi verilere göre, 2017’nin son 6 ayında ülkede meydana gelen trafik kazaları nedeniyle bin 929 kişi öldü, 7 bin 217 kişi yaralandı.

Mısır, Ortadoğu’da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015’te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16’ncı, dünyada 180 ülke arasında 109’uncu sırada yer alıyor.