Mısır'da Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Mısır’da Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı düştü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Mısır ordusu

Mısır ordusu, Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü, pilotun herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Mısır Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçuşları sırasında bir uçağın düştüğünü kaydeden Abdulhafız, uçağın tam olarak nerede kırıma uğradığı bilgisini paylaşmadı.


Uçağın “teknik bir arıza” nedeniyle düştüğünü ve pilotunun herhangi bir yara almadan kurtulduğunu belirten Abdulhafız, düşme nedenine ilişkin ilgili makamlarca gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Mısır ordusu, 19 Haziran ve 27 Kasın 2022 tarihlerinde de Hava Kuvvetleri’nin tatbikatı sırasında birer savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı.

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Tags:Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağıMısır ordusu
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