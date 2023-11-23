Miroğlu anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Salih Miroğlu Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı.

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu’nda 15 yıl görev yapan Dr. Salih Miroğlu KKTC’de A Milli takımlar düzeyinde düzenlenen 18 Uluslararası müsabakanın 11’inde görev almıştı.

Miroğlu, İspanya ve Danimarka’da yapılan WTF Taekwondo dünya şampiyonalarında Yönetici/doktor olarak da görev yapmıştı.

Dr. Salih Miroğlu anısına düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonaya bölge sporcuları katılmış olup müsabakaları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.

KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR:

BAYANLAR

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1. Miray Mafratoğlu

4.Katagori: 1. Emine Şahin

5.Katagori: 1. Ela Yağızsoy

6.Kategori: 1. Elif Yılmaz

7.Kategori: 1. Aybike Kardibayeva

8.Kategori: 1. Hira Rahme Çetinkaya

9.Kategori: 1. İkra Duysak

ERKEKLER

1.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2.Katagori: 1. Bekir Bubu Sov

3.Katagori: 1. Demir Alp Aslan

4.Katagori: 1. Aslan Kuzey Yüksel

5.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç

6.Katagori: 1. Yiğit Ali Yılmaz

7.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgenç

8.Katagori: 1. Emir Talha Keklik

9.Kategori: 1. Halil Törer

10.Kategori: 1. Yankı Satır