Kıbrıs

Miralay’ın yaralanmasına neden olan sürücüye 2 gün tutukluluk

22 Haziran 2019

Lefkoşa’da dün Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, kullanımında bulunan aracın kapısını araçların seyir yönüne açan ve o esnada cadde üzerinde bisikleti ile seyreden Hakan Miralay’in yaralanmasına sebep olan MF 302 plakalı araç sürücüsü Ali Yurdal’a, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından iki gün tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinde müşahede altında bulunuyor.

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