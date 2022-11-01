Minik kızlardan, cimnastik şov

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, düzenlediği yarışmalara bir yenisini daha ekledi.

Cimnastik Federasyonu Türkay Çavuşgil anısına birincisini düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasının ikincisini gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cumartesi günü Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakaları yapıldı. Dr Fazıl Küçük Salonu’nda gerçekleştirilen 2. etabın sonunda ilk 10 sırada yer alan sporcular, Cimnastik Milli Takımına girme başarısı elde ettiler. Bu sporcular, Kasım ayında Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan müsabakalara katılacaklar.

Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakası’nda Erbulut Cimnastik Derneği’nden Fatma Nida Toko’nun birinciliği, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden Defne Conkbayır ile Mila Kasap ikinci ve üçüncülüğü elde ettikler.

Müsabakada elde edilen dereceler şöyle oldu:

1.FATMA NİDA TOKO, ERBULUT CD 69.20

2.DEFNE CONKBAYIR, LEFKOŞA CK 68.20

3.MİLA KASAP LEFKOŞA, CK 58.90

4.VARVARA PANKRATOVA, MESARYA YCD 58.60

5.ASLI ASLI, LEFKOŞA CK, 57.80

6.DEFNE ERÖNEN, LEFKOŞA CK 56.60

7.MAYA KÜÇÜKAKÇALI, ERBULUT CD 53.05

8.EVRE AKTOLGA, ERBULUT CD 52.30

9.ELVİN ALTINDAĞ, MESARYA YCD, 51.50.

10.HİRA NUR AYDIN, ADA CD 50.60.

11 ENEJAN ROZYMBAYEVA, ERBULUT CD 50.10.

12.LEMAN GAYİ, MOD CD 48.80.

13.PEMBE KOFALI, ERBULUT CD 48.10.

14.NEFES ŞAKİR, MESARYA YCD 46.80.

15.DİANA ELMURADOVA, ADA CD 46.05.

16.SIR MUTLU, ADA CD 41.90.

17.ERA HOCAOĞLU, ERBULUT CD 41.80.