Minik cimnastikçilerimiz, İkinci Lig’de başarılı oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonası’nda dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakası’na, Cimnastik Milli Takımımız da katıldı. Minikler kategorisinde 2. Lig’de yarışan Eren Güler, Aren Çaltıkuşu ve Enes Bulut’tan oluşan Cimnastik Milli Takımı 5. oldu.

Cimnastik Milli Takımımızda en yüksek puanı Eren Güler aldı. Eren Güler, Aren Çaltıkuşu ve Enes Bulut sergiledikleri performansla, ilerleyen dönemde 1. Lig’de yarışan takımda başarıyla yer alacaklarını göstermiş oldular.