Minik cimnastikçiler hünerlerini sergilediler

KKTC Cimnastik Federasyonu, Asbank sponsorluğunda 11 Haziran Cumartesi günü Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda minikler monitör test yarışması düzenledi.

“Gelecek cimnastikle şekillenecek” sloganıyla düzenlenen Asbank Gelecek Senin Cimnastik Monitör Test Yarışması 2016 – 2017 doğumlu kız – erkek çocukların katılımıyla yapıldı.

4 etaptan oluşacak monitör testlerin birincisi olan teste 8 kulüpten, 130 çocuk katıldı.

Küçük yaşlarda yetenek taraması yaparak özelde cimnastik genelde diğer branşlara servis edilecek çocukların belirleneceği testler sayesinde kayıt altına alınan derecelerle ileriki yıllarda çocukların gelişimleri takip edilebilecek.

Asbank katkısıyla düzenlenen Asbank Gelecek Senin Cimnastik Monitör Test Yarışmasına katılan tüm çocuklara madalya ve dondurma verilerek, çocuklar mutlu edildi.