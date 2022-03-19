Kıbrıs
Mine Atlı, KKTC Alevi Kültür Merkezi Heyetini kabul etti
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre, “Yol Kardeşliği” projesi kapsamında KKTC’de ziyaretlerde bulunan Metz Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynep Demirdöğen’in de aralarında bulunduğu heyet, Mine Atlı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek Yol Kardeşliği Müzikal Dinleti etkinliğine davet etti.
Genel Başkan Mine Atlı, kabulde yaptığı konuşmada Alevi Kültür Merkezi’nin parti başkanlığına seçildikten sonra bir araya geldiği ilk sivil toplum örgütü olduğunu ve bunun kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.
TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve bir saat süren görüşmede, TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker de hazır bulundu.