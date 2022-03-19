Mine Atlı, KKTC Alevi Kültür Merkezi Heyetini kabul etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, “Yol Kardeşliği” projesi kapsamında KKTC’de ziyaretlerde bulunan Metz Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynep Demirdöğen’in de aralarında bulunduğu heyet, Mine Atlı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek Yol Kardeşliği Müzikal Dinleti etkinliğine davet etti.

Genel Başkan Mine Atlı, kabulde yaptığı konuşmada Alevi Kültür Merkezi’nin parti başkanlığına seçildikten sonra bir araya geldiği ilk sivil toplum örgütü olduğunu ve bunun kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.