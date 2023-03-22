Mine Atlı: Bizim ülkemizde yaşıyorlar ancak eğitim almadan büyüyorlar

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, okul çağındaki birçok çocuğun, okul saatlerinde derste olmak yerine sokaklarda olduğunu, bu duruma da her gün Surlariçi’nde şahit olduğunu söyleyerek, Eğitim Bakanlığı’nı yerel yönetimlerle iş birliği içinde konuyla ilgili derhal adım atmaya çağırdı

Atlı: Okul çağındaki çocuklar okul saatinde sokakta. Bakanlık derhal harekete geçmeli

Parti adına yazılı açıklama yapan Atlı, her gün ofisinin bulunduğu Surlariçi’ne ya da ofisinden Mahkeme’ye giderken, okul çağında olan ve o saatlerde okulda olması gereken birçok çocuğun sokaklarda olduğunu gördüğünü belirtti.

İçinde bulunduğumuz dönemde ülkeye ciddi bir nüfus aktarımı olduğuna da dikkat çeken Atlı, hali hazırda ülkede bulunan ve okul çağında olan bu çocukların, neden okul saatinde sokaklarda olduğunun Eğitim Bakanlığı tarafından derhal araştırılması gerektiğini kaydetti.

“Bizim ülkemizde yaşıyorlar ancak eğitim almadan büyüyorlar”

Bakanlığın, tüm devlet mekanizmaları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde okullarla iletişime geçerek, okula devamlılıkta problemli olan çocukları tespit etmesi gerektiğine işaret eden Atlı, bu çocukların bizim ülkemizde olduğunu ancak eğitim almadan büyüdüklerini ve bunun da ilerleyen yıllarda ciddi sosyal sorunlara sebep olabileceğini vurguladı.

Atlı, “Sosyal Hizmetler’in bu konuda yeterli kaynağı, bütçesi ve personeli yoksa; Eğitim Bakanlığı yerel yönetimlerden yardım talep etmelidir. Çocukların devamlılığı konusunda okullardan bilgi alındıktan sonra belediyelerle iş birliği içinde ev ziyaretleri yapılmalı, ailelerle de konuşulmalıdır. Çocukların okula gönderilmediği taktirde uygulanacak olan yasal prosedür de net şekilde belirlenmeli ve ailelere de iletilmelidir” dedi.