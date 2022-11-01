Milli Takımımız Iska Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.

Müzical Form, Point Fighting, Kick Light ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, ülkemizden ayrılarak şampiyonanın yapılacağı DAIMA Hotel & Spor Kompleksine yerleşti, kayıt ve tartı işlemlerini tamamladı. Bugün iki hakemimizin de katılacağı hakem semineri, Dünya Federasyonu Başkanı Cory Schafer, Avrupa Federasyonu Başkanı Paul Hennessy, Avrupa Başkan Yardımcısı Davut Sidal ve ülke başkanlarının da hazır bulunacağı Şampiyonanın Açılış Seremonisi gerçekleşecek. Yarın öğlenden itibaren ise müsabakalar başlayacak.

Milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL

İdareci: Ümit NUSRET

Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI

Antrenör: Tufan ŞİMŞEK

Sporcular:

1.Beren Nur ŞİMŞEK Yıldız Kız

2.Elifsu AKINCI Yıldız Kız

3.Tarık YAYAR Yıldız Erkek

4.Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK Yıldız Erkek

5.Süleyman Ali KURT Genç Erkek

6.Alara BERKTUĞ Büyük Kız

7.Hasan KINAY Büyük Erkek

8.Hasan Ali ÇEVİK Büyük Erkek