Spor

Milli Takımımız Iska Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır

1 Kasım 2022
Milli Takımımız Iska Dünya Kickboks Şampiyonası’na hazır






KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/ Kemer şehrinde düzenlenecek olan ISKA Dünya Kickboka Şampiyonası’nda Ülkemizi 1 Kafile Başkanı, 1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcudan oluşan Milli Takım Kafilesi ile temsil edecek.
Müzical Form, Point Fighting, Kick Light ve MMA Grapling disiplinlerinde yarışacak olan Milli Takımımız, ülkemizden ayrılarak şampiyonanın yapılacağı DAIMA Hotel & Spor Kompleksine yerleşti, kayıt ve tartı işlemlerini tamamladı. Bugün iki hakemimizin de katılacağı hakem semineri, Dünya Federasyonu Başkanı Cory Schafer, Avrupa Federasyonu Başkanı Paul Hennessy,  Avrupa Başkan Yardımcısı Davut Sidal ve ülke başkanlarının da hazır bulunacağı Şampiyonanın Açılış Seremonisi gerçekleşecek. Yarın öğlenden itibaren ise müsabakalar başlayacak.




Milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:



Kafile Başkanı; Niyazi DEMİREL

İdareci: Ümit NUSRET

Hakem: Vedat YAYAR, Şengül KIRMIZI

Antrenör: Tufan ŞİMŞEK

Sporcular:

1.Beren Nur ŞİMŞEK                                                       Yıldız Kız

2.Elifsu AKINCI                                                                 Yıldız Kız

3.Tarık YAYAR                                                                   Yıldız Erkek

4.Abdülmennan GÖĞSÜAÇIK                                          Yıldız Erkek

5.Süleyman Ali KURT                                                       Genç Erkek

6.Alara BERKTUĞ                                                              Büyük Kız

7.Hasan KINAY                                                                  Büyük Erkek

8.Hasan Ali ÇEVİK                                                             Büyük Erkek

 



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1 Kasım 2022




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