Milli Görüş’ün Belçika’da açmak istediği okula imar izni çıkmadı

Belçika İslam Federasyonu’nun Charleroi bölgesinde açmak istediği okula imar izni çıkmadı. Belçikalı yetkililer gerekçe olarak ulaşım sorunlarını gösteriyor.

Milli Görüş’ün Belçika İslam Federasyonu vakfı bünyesinde açmak istediği “Erdem” adlı (La Vertu) okulun 3 bin 500 metre kare alan içerisinde 360 ana okul ve ilkokul öğrencisine hizmet vermesi bekleniyordu.

“Bu okula erişim büyük sıkıntı”

Euronews Türkçe’ye konuşan Belçika’nın Valon Bölgesi’nde İmar izinlerini sağlayan Raphael Stokis söz konusu okul projesinin ulaşım kriterlerini karşılamadığını söyledi.

İmar izinlerinin farklı kriterler üzerinden verildiğini belirten Stokis “Trafiğin genel anlamda aksamaması gerekiyor ancak bu okula erişim büyük sıkıntılar yaratıyor. Sabah 8 ile 9 arası bu bölgede 1 km uzunluğunda trafik oluşuyor. Girişler çıkışlar zorlaşıyor. 12 yaşından küçük çocuklar anne ve babaları tarafından okula getiriliyor. Kimileri arabayla geliyor. 360 çocuğun o okula gitmesi en az 100-120 araç anlamına geliyor. Avenue Meuree zaten trafikten geçilmiyor.” dedi.

Raphael Stokis okul yetkililerine farklı bir sokağın kullanılması ve trafiğin okul personeli tarafından kontrol altına alınması doğrultusunda yeni bir teklif sunduklarını ifade etti.

Euronews Türkçe’nin ulaştığı okul projesinin sorumlusu Adem Ersoy ise telefonlarımıza geri dönüş yapmadı.

1,5 milyon Euro bağış toplanması hedefleniyor

Okulun hizmete açılabilmesi için Facebook üzerinden 1,5 milyon Euro yardım toplanması amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Şu ana kadar toplanan 750 bin Euro bağışlar ile Charleroi’nın Marcinelle bölgesinde bina alımı gerçekleşti.

Milli Görüş olarak bilinen Belçika İslam Federasyonu (BİF) yıllardır Belçika’nın farklı kentlerinde okullar açmak için büyük çaba sarf ediyor.

Erdem adlı okul Charleroi bölgesinde İslami alt yapı ile Belçika eğitim sistemine uygun eğitim sunmayı planlıyor.

Belçika İslam Federasyonu 2013 yılında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel’in Schaerbeek bölgesinde “Erdem” adlı bir okul açmıştı.

Kaynak: euronews. – Belçika Bürosu – Gülsüm Alan