Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş kazası nedeniyle açıklama yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Girne’de yaşanan iş kazası nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün Girne’nin Püsküllü bölgesinde yapımı devam eden yeni okul binasının inşaatı sırasında beton dökümünün yapıldığı esnada kurulan kalıplar çökmüş ve çalışan 5 işçi yaralanmıştır. Yaralanan işçilerin sağlık durumları iyi olup, tedavileri Girne Dr. Akçiçek Hastahanesi’nde devam etmektedir.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yaşanan olayın ardından TÜRKSOY Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı için Kırgızistan’ın OŞ kentinde bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve talimatı doğrultusunda Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ile İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı kazanın gerçekleştiği okulun inşaat alanını yerinde görmüş ve bilgi almıştır.

Devletin inşaat yapma prosedürü çerçevesinde ihaleye çıkılan inşaatın kontrolü ve denetimi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından yapılmakta olup tüm işlemler ilgili daire tarafından yürütülmekte ve bilgilendirme yapılmaktadır. İhale şartları gereği yaşanan olay devletin bütçesine herhangi bir yük oluşturmayacaktır”.