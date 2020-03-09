Milletvekilleri geçiş kapılarının kapatılmasını AB Komisyonu nezdinde dile getirdi

Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Parlamentosu ile temaslarını yürüten milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Erek Çağatay (HP) ve Fikri Toros (CTP), Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kapatılan geçiş noktaları konusunda AB Komiseri Elisa Ferreira’ya mektup gönderdi.

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Uyum ve Reformlar Komiseri Ferreira’ya ve diğer birçok AB yetkilisine gönderdikleri mektupta, GKRY’nin geçiş noktalarını kapatma kararının Yeşil Hat Tüzüğü ile çeliştiğini ve ilgili komiserlik olarak bu konuda gereken incelemenin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, mektupta, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararının iki taraf arasındaki iletişimi sekteye uğratan ve özellikle adadaki barış sürecini zora sokan bir uygulama olduğunun altı çizildi.

Milletvekilleri, iki taraf arasındaki geçişleri düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğünün sahibi olarak AB’nin bu konuda seyirci kalma lüksü olmadığını, Rum Yönetimi’nin, koronavirüsle (Covid-19) mücadele iddiasıyla hayata geçirdiği önlemlerin yasallığı ve orantılı olup olmadığına dair en kısa sürede değerlendirme yapması gerektiğini dile getirdi.

Salgın hastalıklarla mücadelede en etkin yolun ortak inisiyatiflerle elde edilebileceğini, Sağlık Teknik Komitesi’nin tam da bu amaçla tesis edilmiş olduğunu, ancak bunların göz ardı edildiğini ifade eden vekiller, AB’den bu kararın geri alınması için girişimde bulunmasını talep etti.