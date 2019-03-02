Yaşam

Michael Jackson’ın malikanesi üçüncü kez satışta

2 Mart 2019

Şu sıralar taciz iddialarını konu alan belgeselle gündemde olan efsanevi sanatçı Michael Jackson’ın Kaliforniya’da bulunan malikanesi üçüncü kez satışa çıkarıldı.

1982 yılında inşa edilen ve 1987’den itibaren Michael Jackson’ın konakladığı Neverland malikanesi üçüncü kez satışa sunuldu.
2016’da 100 milyon dolar 2017’de ise 67 milyon dolar fiyat biçilen malikanenin bu yılki değeriyse 31 milyon dolar olarak belirlendi.
Öte yandan çocuk yaşta Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradığını iddia eden Wade Robson ve James Safechuck’ın yaşadıklarını mercek altına alan ve Jackson’ın ailesinin ve hayranlarının tepkisine yol açan olaylı belgesel Leaving Neverland 3-4 Mart’ta seyirciyle buluşacak.
Şimdiden çok konuşulan belgeselde, Jackson’ın yıllar içinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor.
Hayatta olduğu dönemde Michael Jackson, çocuğa cinsel istismar suçlamalarıyla karşılaşmış fakat hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
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