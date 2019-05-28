MHK programı açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunun takvimini açıkladı. Program şöyle:

1 Haziran 2019, Cumartesi

Hakemlerin Yazılı Sınavı

Üst ve A Klasman Hakemler — Ahmed Sami Topcan Top. Sal., Saat: 09.30

Yardımcı H. B C,Aday Hakemler — Gönyeli Belediyesi Saat: 09.30

Gözlemcilerin Yazılı Sınavı — Gönyeli Belediyesi, Saat: 10.45

11 Haziran 2019, Salı

Hakem Mazeret Atletik Testi (Lefkoşa-Atatürk Stadı, Saat: 17.00)

15 Haziran 2019, Cumartesi

Hakem ve Gözlemci Mazeret Yazılı Sınavı (KTFF Salonu, Saat: 10.00)

Temmuz 2019

Hakem Klasmanlarının Açıklanması

31 Temmuz 2019, Çarşamba

Hakemlerin Sezon Açılışı (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu, Saat: 18.00)

3 – 7 Ağustos 2019

Nevşehir Hakem Kampı

Eylül 2019

Sezon Öncesi Atletik Test (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu)

Sezon Öncesi Hakem Eğitim Semineri

Mazeretli Hakem ve Gözlemcilerin Kursu (KTFF Salonu)

Programa Yönelik Açıklamalar

1)Bu program KTFF Resmi İnternet Sitesi’nde yayımlanır; bu yayım tebliğ niteliğindedir.

2)Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır: 2018-2019 Futbol Oyun

Kuralları Kitabı; Hakem-Gözlemci El Kitabı; UEFA Hakem Kurulu Teknik Tavsiyeler El Kitabı.

3)Hakemlerin 2019-2020 futbol sezonunda görev yapabilmeleri için;

a) Yazılı Kural Sınavı’nda başarılı olmaları (70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar), b) Atletik Sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin eksik olması halinde ilgili

sezonda görev verilemez.

4)Gözlemcilerin ise, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapabilmeleri için Yazılı Kural Sınavı’ndan

80 (seksen) ve üzeri puan alması gerekmektedir.

5)Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle

ilgili olarak değişiklik de dahil karar vermeye MHK yetkilidir.