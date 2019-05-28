MHK programı açıkladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunun takvimini açıkladı. Program şöyle:
1 Haziran 2019, Cumartesi
Hakemlerin Yazılı Sınavı
Üst ve A Klasman Hakemler — Ahmed Sami Topcan Top. Sal., Saat: 09.30
Yardımcı H. B C,Aday Hakemler — Gönyeli Belediyesi Saat: 09.30
Gözlemcilerin Yazılı Sınavı — Gönyeli Belediyesi, Saat: 10.45
11 Haziran 2019, Salı
Hakem Mazeret Atletik Testi (Lefkoşa-Atatürk Stadı, Saat: 17.00)
15 Haziran 2019, Cumartesi
Hakem ve Gözlemci Mazeret Yazılı Sınavı (KTFF Salonu, Saat: 10.00)
Temmuz 2019
Hakem Klasmanlarının Açıklanması
31 Temmuz 2019, Çarşamba
Hakemlerin Sezon Açılışı (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu, Saat: 18.00)
3 – 7 Ağustos 2019
Nevşehir Hakem Kampı
Eylül 2019
Sezon Öncesi Atletik Test (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu)
Sezon Öncesi Hakem Eğitim Semineri
Mazeretli Hakem ve Gözlemcilerin Kursu (KTFF Salonu)
Programa Yönelik Açıklamalar
1)Bu program KTFF Resmi İnternet Sitesi’nde yayımlanır; bu yayım tebliğ niteliğindedir.
2)Sınavlarda sorulacak sorular aşağıdaki kaynaklardan hazırlanacaktır: 2018-2019 Futbol Oyun
Kuralları Kitabı; Hakem-Gözlemci El Kitabı; UEFA Hakem Kurulu Teknik Tavsiyeler El Kitabı.
3)Hakemlerin 2019-2020 futbol sezonunda görev yapabilmeleri için;
- a) Yazılı Kural Sınavı’nda başarılı olmaları (70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar),
- b) Atletik Sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin eksik olması halinde ilgili
sezonda görev verilemez.
4)Gözlemcilerin ise, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapabilmeleri için Yazılı Kural Sınavı’ndan
80 (seksen) ve üzeri puan alması gerekmektedir.
5)Bu talimatta yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle
ilgili olarak değişiklik de dahil karar vermeye MHK yetkilidir.