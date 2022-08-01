Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sporcularımıza tebrik

Taekwondo Karate Judo Aikido milli takımı Bulgaristan’da aldıkları şampiyonlukla ses getirmeye devam ediyor.

Taekwondo kafilesinin Bulgaristan’a gidişleri öncesinde vize sorunları konusunda gerekli yerlere talimat veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu elde edilen dünya şampiyonluğu ve başarılardan dolayı Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i telefonla arayarak tebrik etti.

Çavuşoğlu elde edilen şampiyonluğun çok değerli olduğunu belirterek sporcu Zeynep Keskin’i de ayrıca arayarak tebrik etti.

Çavuşoğlu, Gökbilen’e KKTC’ye ilk gelişinde kendisini ziyaret edeceğini ve sporcuları kutlayacağını da söyledi.