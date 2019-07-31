BasketbolSpor

Mevlit’in cezası 4 aya indi

31 Temmuz 2019

Basketbol Süper Lig Erkekler Ligi final serisi son maçında kupa törenine katılmayan LAÜ koçu Orhun Mevlit’e, Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun verdiği 6 ay ceza, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu tarafından 4 aya indirildi.

Tonguç KOTAK

Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, Orhun Mevlit’in cezasını 4 aya indirdi.

Kurul, Orhun Mevlit’in cezası konusunda dün yaptığı toplantıda 6 aylık cezanın 4 aya indirilmesine karar verdi.

6 aydan 4 aya

Basketbol Süper Lig Erkekler Ligi final serisi son maçında kupa törenine katılmayan LAÜ koçu Orhun Mevlit’e, Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun verdiği 6 ay ceza, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu tarafından 4 aya indirildi.

Konu ile ilgili olarak dün toplanan Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, Mevlit’in cezasında indirime giderek 4 aya düşürdü. Mevlit’in cezası 30 Eylül’de sona erecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Emre Mor resmen Galatasaray’da

31 Temmuz 2019
Toma Tabatadze

Toma Tabatadze Mağusa Türk Gücü’nde

31 Temmuz 2019

Galatasaray Emre Mor’a kavuşuyor

30 Temmuz 2019

16 yıllık rekor kırıldı

30 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı