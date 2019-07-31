Mevlit’in cezası 4 aya indi

Basketbol Süper Lig Erkekler Ligi final serisi son maçında kupa törenine katılmayan LAÜ koçu Orhun Mevlit’e, Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun verdiği 6 ay ceza, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu tarafından 4 aya indirildi.

Tonguç KOTAK

Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, Orhun Mevlit’in cezasını 4 aya indirdi.

Kurul, Orhun Mevlit’in cezası konusunda dün yaptığı toplantıda 6 aylık cezanın 4 aya indirilmesine karar verdi.

6 aydan 4 aya

Basketbol Süper Lig Erkekler Ligi final serisi son maçında kupa törenine katılmayan LAÜ koçu Orhun Mevlit’e, Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun verdiği 6 ay ceza, Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu tarafından 4 aya indirildi.

Konu ile ilgili olarak dün toplanan Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, Mevlit’in cezasında indirime giderek 4 aya düşürdü. Mevlit’in cezası 30 Eylül’de sona erecek.