Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda topçu atışları yapılacak

Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında, 19 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında belirtilen gün ve saatlerde topçu atışları yapılacağı bildirildi.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, atış yapılacak 19, 20, 21, 22 Şubat, 26, 27, 28 Şubat, 1 Mart ve 12, 13,14, 15 Mart tarihlerinde, 08.00- 17.00 saatleri arası, can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Atışlar sırasında girilmesi riskli bölgeler, Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu, Doğuda: Yumru T. Tepeyayla mevki-Kalkanlı köyü hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda – Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi ve Kuzeyde Karpaşa -Özhan köyü-Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattının güneyi olarak açıklandı.