Meteoroloji’den etkili yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi etkili yağış konusunda vatandaşları ve halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; yarın, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Daire yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması çağrısında bulundu.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyredecek.