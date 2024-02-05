Meteoroloji yağış miktarlarını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji yağış miktarlarını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 12  kilogram ile Çamlıbel’de ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi tarafından bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Koruçam ve Dipkarpaz’da 10 Kg/M², Karaoğlanoğlu’nda 3 Kg/M², Yeşilırmak, Kozanköy, Girne, Kalkanlı, Zafer Burnu, Beylerbeyi ve Bostancı’da 2 kg/m² yağmur kaydedildi.


Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış ölçüldü.

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Tags:yağış miktarları
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