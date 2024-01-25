Meteoroloji yağış miktarlarını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava Durumu

Meteoroloji yağış miktarlarını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış metrekareye 8 kilogram ile Koruçam’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Koruçam’da 8, Ziyamet’te 7, Girne’de 6, Selvilitepe ve Beylerbeyi’nde 4, Bostancı’da 3, Kırıkkale’de 2 kilogram olarak ölçüldü.


Diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

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Tags:yağış miktarları
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