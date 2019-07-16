Mesai başladı

Süper Lig takımları 2019-2020 sezonu resmi açılışlarını yapmaya devam ediyor

4 TAKIM MERHABA DEDİ:

Süper Lig takımlarından Gençlik Gücü, Cihangir, Türk Ocağı ve Düzkaya resmi sezon açılışlarını dün yaparken, Hamitköy ve Lefke de saha çalışmalara başladı

Futbolda 2019-2010 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar resmi törenlerle sezon açılışlarını gerçekleştiriyor. Bir bir sahaya inen ve resmi olarak sezona merhaba diyen takımlara dün 4 tane daha eklendi.

Süper Lig’de Gençlik Gücü, Cihangir, Türk Ocağı ve Düzkaya takımları resmi sezon açılışlarını dün yaptı. Yine Süper Lig’den Hamitköy ile Lefke takımları ise ilk saha çalışmalarını dün gerçekleştirdi.

Gençlik Gücü Niyazi Göksun teknik direktörlüğünde, Türk Ocağı Ahmet Dedekorkut yönetiminde, Cihangir Hasan Burgaç’ın teknik sorumluluğunda, Düzkaya ise teknik patron Orçun Volkan gözetiminde yeni sezon resmi açılışını gerçekleştirdi.

Hamitköy ve Lefke tempo düşmüyor

Ahmet Sakallı yönetiminde Süper Lig’e yükselen Hamitköy yeni sezon çalışmalarına kendi sahasında yaptığı antrenmanlarla devam ederken, Lefke de tecrübeli teknik adam Mehmet Bolkan yönetiminde çalışıyor. İki takım da dün ilk saha çalışmasını yapmış oldu.

GG, İdan ve Boateng’i bekliyor

Süper Lig’in başkent temsilcilerinden Gençlik Gücü ilk saha çalışmasını resmi sezon açılışı ile dün akşam gerçekleştirdi. Takımın savunmasında forma giyen Gökhan Özer ile yolların ayrılmasının ardından Hacı Durcu Özer’i transfer eden Gençlik Gücü, yabancı futbolcuları İdan ve Prince Boateng’e de gelecek hafta kavuşacak. Debola ile anlaşma sağlamayan GG üçüncü yabancı arayışlarına devam ediyor.