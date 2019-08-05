Merve’li Türkiye dördüncü oldu

ARJANTİN’E KAYBETTİLER: Arjantin’de yapılan FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu’nda sporcumuz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye takımı yarı finalde Brezilya’ya ardından üçüncülük maçında Arjantin’e 2-0 kaybetti ve dördüncü oldu

Arjantin’de düzenlenen FIVB Kar Voleybolu Dünya Turunda sporcumuz Merve Çelebi’nişn de forma giydiği Türkiye dördüncü oldu.

İkinci turda Litvanya ardından çeyrek finalde Rusya’yı eleyen Türkiye yarı finalde hem grupta kaybettiği hem de son şampiyon Brezilya karşı 2-0 mağlup oldu.

Türkiye üçüncülük karşılaşmasında Arjantin önünde 15-12 ve 16-14’lük setlerle maçı 2-0 kaybederek organizasyonu dördüncü bitiridi.