Mersin’de KKTC’den alınan milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekipleri, bir tır garajına yaptığı operasyonda KKTC’den temin edildiği tespit edilen 2 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Mersin’de, jandarmanın düzenlediği Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğini tespit etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tır garajında yaptığı aramada 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi; 5 kişiyi de gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.