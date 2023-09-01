Merkez Lefkoşa’da ücretsiz check-up hizmeti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Merkez Lefkoşa’da ücretsiz check-up hizmeti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kolan British Hastanesi iş birliğinde pazar günü 8.00-19.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da ücretsiz mini-check-up hizmeti sunulacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kolan British Hastanesi iş birliğinde pazar günü 8.00-19.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da ücretsiz mini-check-up hizmeti sunulacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde verilecek hizmetten tüm yurttaşlar yararlanabilecek ve sağlık hizmetlerine kolayca erişip, sağlık uzmanlarına sorular sorabilecek.


Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kolan British Hastanesi resmi web sitelerinde ve sosyal medya sayfalarından ziyaret edebilir.

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Tags:check-upkolanLTBmerkez lefkoşa
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