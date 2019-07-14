Merkel, Hitler’e suikast girişimi düzenleyenleri andı: Bugünümüzü bu insanların cesareti üzerine inşa edebiliriz

Almanya Başbakanı Merkel, 1944 yılında Hitler’e suikast düzenleyenlerin örnek alınacak kişiler olduğunu vurguladı. Merkel, bugün de aşırı sağcılarla kararlı bir biçimde mücadele çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adolf Hitler’e düzenlenen suikast girişiminin 75. yıl dönümü yaklaşırken yaptığı açıklamada, aşırı sağcılıkla kararlı bir biçimde mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Yayımladığı video mesajda, 20 Temmuz tarihinde, Nasyonal Sosyalizm iktidarına karşı duran herkesi andıklarını belirten Merkel, “Bugün de demokrasiyi yıkmak isteyen tüm eğilimlere karşı durmakla yükümlüyüz” diye konuştu.

Nazi Almanyası’nda 20 Temmuz 1944 tarihinde Albay Claus von Stauffenberg öncülüğünde bir grup subay, Adolf Hitler’i bir bombalı saldırı ile öldürmeye çalışmış, ancak suikast girişimi başarısız olmuş ve Hitler hafif yaralı olarak kurtulmuştu. Stauffenberg ve suikast girişiminin arkasında bulunan 200’e yakın isim idam edilmişti.