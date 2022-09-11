Meral Özdenkçi anı maçı ile anıldı

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalarda yavaş yavaş sona gelinirken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediyor. Batı bölgesinin Süper Lig temsilcisi Lefke ile doğu bölgesinin 1.Lig’deki İskele temsilcisi Pera L.Gençler Birliği merhume Meral Özdenkçi anı maçında karşı karşıya geldi.

Anı maçı Lefke’nin:5-1

Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 5.Meral Özdenkçi Anı Maçı İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L.Gençler Birliği ile Lefke karşı karşıya geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı hakemlerden Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli’nin yönettiği anı maçını Lefke 5-1 kazanan taraf oldu. Her iki takım teknik adamların yeni başlayacak olan lig öncesinde hazırlık döneminde geçen süreç içerisinde gelinen son noktayı değerlendirme fırsatı buldukları anlamlı mücadele sonrasında ödül töreni düzenlendi.

Ödüller verildi

5.Meral Özdenkçi Anı maçı sonrasında takımlara kupalar, karşılaşmayı yöneten hakemlere ve her iki takım teknik direktörlerine çiçekler, merhume Meral Özdenkçi’nin oğlu Hüseyin Özdenkçi, kardeşi aynı zamanda eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Solkanat tarafından verildi.