Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Genç İzci Ateşi Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Tulips işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa ilçe okulları izcileri, meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenledi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, “Geç Kalma” sloganı ile düzenlenen yürüyüş, saat 14.00’te, Dereboyu’ndaki Kumsal Park’ta başladı ve Pronto çemberinden dönülerek yine Kumsal Park’ta son buldu. Yürüyüşte Lefkoşa ilçe okulları izcileri, “İzciler ve liderler el ele, kanser sana güle güle”; “Erken teşhis hayat kurtarır”; “Meme kanserinden korunabilirsin”; “Bana olmaz deme”; “Annemi seviyorum”; “Sigara meme kanserinin tetikleyicisidir”; “Meme kanseri en sık görülen kanser türüdür”; “Anne hayatını kontrol et, sana ihtiyacım var”; “Dünyada 8 kadından 1’i meme kanseri” yazılı pankartlar ile pembe balonlar taşıdı.

Yürüyüş öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, insanların kanserden korkmaması ve kontrollerini yapması için bu gibi etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Düzenlenen farkındalık etkinliklerinin kanser konusundaki bilincin artmasına katkı sağladığını aktaran Kocaismail, “Şimdi çocuklar bile evlerinde annelerini kontrollerini yapması için teşvik ediyor. Bilinç yerleştikçe erken kontroller yapılıyor” dedi.