Meksika’da yağış kazaya sebep oldu: 9 ölü, 28 yaralı

Tila şehri yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan 9 yolcu hayatını kaybetti, 28 yolcu da yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazaya yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sebep oldu

Yetkililer, yaralıların hastaneye ulaştırılması için bölgeye Kızılhaç ve diğer kurumlardan 13 ambulansın yanı sıra 2 helikopterin gönderildiğini duyurdu.

Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldiği aktarıldı.

Chiapas Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.