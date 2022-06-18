Dünya
Meksika’da yağış kazaya sebep oldu: 9 ölü, 28 yaralı
Meksika’nın Chiapas eyaletinde seyir halindeki bir otobüs devrildi. Kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.
Tila şehri yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Otobüste bulunan 9 yolcu hayatını kaybetti, 28 yolcu da yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazaya yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sebep oldu
Yetkililer, yaralıların hastaneye ulaştırılması için bölgeye Kızılhaç ve diğer kurumlardan 13 ambulansın yanı sıra 2 helikopterin gönderildiğini duyurdu.
Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldiği aktarıldı.
Chiapas Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.