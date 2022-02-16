Meksika’da karteller yeni üyelerinden yamyamlık yapmasını istiyor

Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden Yeni Nesil Jalisco Karteli’yle (Cártel de Jalisco Nueva Generación-CJNG) ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre uyuşturucu karteli yeni katılan üyelere “terör okullarında” yamyamlık eğitimi veriyor.

Kartel geçen ay korkunç bir video yayımlamıştı. Görüntülerde bir CJNG üyesi, Sinaloa adlı düşman kartelden bir kişinin kalbini yiyordu. Videoda ayrıca başka bir ceset ve ona saldıran bir kişinin gölgesi görülüyordu. Olayın Zacatecas eyaletinde yaşandığı düşünülüyor.

Meksika’daki kartelleri inceleyen güvenlik analisti Dr. Robert J. Bunker, görüntülerin Sinaloa’ya bir mesaj olduğunu söyledi.

Ancak kartellerde görülen yamyamlık, sadece tehditten ibaret değil. The Daily Beast’in haberine göre CJNG’nin yanı sıra Knights Templar ve Zetas gibi pek çok kartelde yeni üyelere giriş ritüeli olarak yamyamlık yapılması isteniyor.

Haberde CJNG’nin, ülkenin kırsal bölgelerindeki gizli yerlerde kurulan “terör okullarında” yeni üyelere silah kullanımı ve muharebe taktikleri eğitimi verdiği yazıldı. Yaklaşık üç ila 4 ay süren eğitimde bu kişiler insan yemeye de zorlanıyor.

“Önce el ve ayaklardan başlıyorlar”

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir CJNG üyesi, “Yeni üyeleri alıp üzerlerinde çalışmaya başlıyorlar” diye konuştu:

Onlara insanları nasıl keseceklerini öğretiyorlar. Önce el ve ayaklardan başlıyorlar.

CJNG üyesi, eğitimdeki kişilerin kopan parmakları yemeye zorlandığını öne sürdü:

Bu testi geçerlerse bütün bedeni nasıl parçalayacaklarını öğreniyorlar.

İddiaya göre bu kişilerin daha sonra diğer organları da yemesi talep ediliyor:

Patronun önünde yemek için parçalardan birini seçme şansı veriliyor. Organı tepki vermeden ve kusmadan yemeniz gerekiyor. Yoksa dayak atılıyor. Eğer insan eti yemek istemezsen de ayrılmana izin vermiyorlar.

Geçmişte ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nde uluslararası operasyonları yürüten Mike Vigil, kartellerin yamyamlığı “askerleri duygusuz ölüm makinelerine dönüştürmek için” kullandığını söyledi:

Eğer bir acemi korkarsa veya bir hata yaparsa anında diğer acemilerin kurbanı oluyor. Bu kişiler onu parçalarına ayırıp kafasını keserek etlerini yiyor.

Güvenlik analisti Bunker da “Bu acımasız imtihandan sağ çıkan kişiler ne kadar barbarca olursa olsun kartelin gelecekteki emirlerini yerine getirmekte tereddüt etmeyecektir” dedi.