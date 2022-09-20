Meksika’da 7.6 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın batı kıyılarında tsunami tehlikesi de ortaya çıkaran 7.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.





Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olan deprem, ülkenin daha önce iki büyük depremle sarsıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 19 Eylül’ün yıldönümünde meydana geldi. Ülkede 19 Eylül, yıllar önce yaşanan depremlerde hayatını kaybedenleri anma günü.

Öğlen saatlerinde yaşanan depremin ardından ABD’li yetkililer, tsunami tehlikesinin de olduğuna dair uyarı yaptı. 3 metreye kadar çıkması beklenen dalgaların kıyılara vurabileceği belirtiliyor. Bu sebeple zorunlu tahliye işlemleri de başladı.

Sarsıntılar yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, 19 Eylül anmaları kapsamında geniş çaplı bir deprem tatbikatının yapılmasının hemen ardından meydana geldi. Bazı binalarda zarar olsa da ciddi bir yıkım henüz bildirilmedi.

Günün erken saatlerinde daha önceki depremlerde hayatını kaybedenler anılmış, bayrak tören düzenlenmişti. 1985’te 8 büyüklüğündeki deprem Başkent Mexico City’yi vurmuş; binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Yüzlerce binanın yıkıldığı depremde yeniden yapılanma yaklaşık 4 milyar dolara mal olmuştu.