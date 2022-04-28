Meksika’da 10 yıl önce bulunan yaklaşık 150 kafatasının gizemi çözüldü

2012’de polis ekipleri, kalıntıları bulunca bir suç mahallinde olduklarını düşünmüştü. Chiapas eyaletinin güneyindeki Frontera Comalapa bölgesi, şiddet olayları ve göçmen kaçakçılığıyla biliniyor.

Ayrıca ülkedeki Kolomb öncesi kafataslarının her iki tarafında genellikle delik oluyor ve tören alanlarında görülüyor. Ancak söz konusu kafatasları böyle değildi ve mağarada bulunmuştu.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nün dün yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bu yüzden kemikleri toplayıp incelemyee başladığı kaydedildi.

10 yıl süren test ve analizler, kurbanların MS. 900 ile 1200 arasında öldürüldüğünü gösterdi.

Uzmanlar, kurbanların muhtemelen bir ritüelde kafalarının kesildiğini ve kafataslarının “kafatası rafı” (tzompantli) denen yapıya yerleştirildiği düşünüyor.

Yetkililer ayrıca Azteklerin kafataslarını direğe geçirdiklerini söyledi. Ancak bulunan kataslarının, direğe geçirilmediğine ve üzerine konulduğuna inanılıyor.

Aztekler, 14. yüzyılın başından 16. yüzyılın ortalarına kadar bugünkü Meksika topraklarında yaşıyordu. Aztek İmparatorluğu’nun başkenti Tenochtitlán için İspanyollarla yapılan savaşın ve işgalin, bir zamanlar Meksika’nın dağlık bölgelerinin tamamına hakim olan imparatorluğunun sonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Öte yandan hiçbir kafatasında diş bulunamadı.

Arkeolog Javier Montes de Paz, bu tür keşiflerde polislerin değil arkeologların aranması gerektiğini söyledi:

Arkeolojik bir değeri olabilecek bir şey bulan kişiler, dokunmadan yerel makamlara veya doğrudan Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’ne haber vermeli.

Independent Türkçe, AP, Arkeofili

Derleyen: Uğurcan Yıldız