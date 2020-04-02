Meksika sınırında keşfedilen tünelden 30 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

Amerikalı yetkili, “Kolluk kuvvetlerimiz direncini koruyacak ve ABD içlerine sınır ötesinden yapılan narkotik kaçakçılıktan sorumlu suç örgütlerinin peşinde olmayı sürdürecek” dedi.

ABD-Meksika sınırını birleştiren bir tünelde değeri 30 milyon dolara yakın (yaklaşık 200 milyon TL) uyuşturucu ele geçirildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından yapılan açıklamada, Tijuana’dan başlayıp San Diego’daki bir depoya ulaştığı doğrulanan bu yerin “ileri derecede gelişmiş” bir tünel olduğu belirtildi.

Ortalama 9 metre derinliğe, 610 metre uzunluğa ve 90 cm genişliğe sahip tünel, “güçlendirilmiş duvarlar, havalandırma, aydınlatma ve yeraltında raylı sistemle” donatılmış halde bulundu.

Uyuşturucunun toplam değerinin en az 29,6 milyon dolar (yaklaşık 197 milyon TL) olduğunu teyit eden yetkililer, “dedektiflerin yaklaşık 590 kilogram kokain, 39 kilogram metamfetamin, 7,7 kilogram eroin, 1 ton 360 kilogram marihuana ve yaklaşık bir kilogram fentanile el koyduğunu” belirtti.

İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) San Diego şubesinin sorumluluğunu vekaleten yürüten Özel Dedektif Cardell Morant, söz konusu baskının sınırda uyuşturucu sevkıyatı gerçekleştirenlere yönelik güçlü bir mesaj olmasını umduklarını ifade etti.