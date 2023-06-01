Mehmetçik Bütükkonuk’ta Çocuk Günü büyük bir sevinçle kutlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin organize ettiği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinliğine katılan Konuklar İlkokulu, Kumyalı, Çayırova, Mehmetçik İlkokulu ve bölgede yaşayan çocuklar Dünya Çocuk gününü büyük bir sevinçle kutladı.

Mehmetçik Festival alanında Saat: 8:30’ da başlayan etkinlikler, öğle Saat 12:00’ a kadar sürdü.

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları ekibi’ nin sahne aldığı etkinlikte. Türkiye’ nin tanınmış isimlerinden komedyen sihirbaz Enver Ertaş tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Şenliğe, Belediye sınırları içerisinde eğitim veren Konuklar İlkokulu, Kumyalı, Çayırova, Mehmetçik İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri ile bölgede yaşayan çocuklar ile birlikte 600 yakın kişi katıldı.

Şenlik alanına kurulan devasa zıp zıp alanlarıyla çocuklara eğlenceli saatler yaşatan Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, katılımcı çocuklara bedava dondurma ve içecek ikramında da bulundu.

Şenlikte konuşma yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, çocuklarımızın bu ülkenin geleceği için en büyük umut kaynakları olduğunu belirtti.

Belediye olarak çocukların okullardaki eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için her türlü konuda destek çıktıklarını söyledi. Ayrıca etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan okul öğretmenlerine ve belediye personeline teşekkürlerini iletti.