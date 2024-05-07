Mehmet Salih Havalı TürkBankası’nın yeni Genel Müdürü olarak atandı

TürkBankası’nın “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantısı 25 Nisan 2024 Perşembe günü hissedarların dijital ve fiziki katılımı ile yapıldı.

2023 yıl sonu raporlarının oy birliği ile kabulünün ardından Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Hakan Börteçene, Melis Börteçene, Kurt Börteçene, Murat Arığ, Engin Arı, Kozan Karakurt, Sertaç Özinal ve Mustafa Kayahan Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, Mehmet Salih Havalı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

Börteçene: “2023 yılı TürkBankası tarihinin en parlak senesi oldu”

Kurul toplantısında Grup şirketlerinin çalışmaları hakkında Banka hissedarlarına bilgi veren Börteçene, bölgedeki savaşlar, seçimler, artan enflasyon oranları ve pandeminin sona ermesi gibi önemli gelişmelerle dolu bir dönemin tüm olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılının sonuçlarının tüm Grup için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bankanın Londra iştiraki olan TurkishBank UK’in de çok parlak bir bir yıl geçirdiğini ileten Börteçene sözlerine “Fiziksel ve teknolojik dönüşümleri tamamlayarak, sermaye getirilerini bu derecede artırmak ve çalışanlarımızın refahını önemli ölçüde iyileştirmek, tüm ekip olarak bizim için büyük bir başarıdır. 2023 yılı TürkBankası tarihinin en parlak senesi oldu” şeklinde devam etti. Börteçene Grubun; bu başarılı sonuçlara doğruluk, dürüstlük, saygı, güven, şeffaflık gibi geleneksel değerlerinden en ufak bir taviz vermeden ulaştığına da dikkat çekerek, başta çalışanlar ve hissedarlar olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Arığ, “2023 yılında Bankamız’ın stratejik hedeflerine uygun olarak önemli gelişmeler sağlandı; İnsan kaynaklarımıza ve teknolojik altyapımıza yatırımlarımız sürüyor.”

2023 içinde Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan Murat Arığ, TürkBankası’nda 2023’te insan kaynaklarında yapılan atamalarla kurumun daha da güçlenmesini sağlayacak dinamik bir yönetim kadrosu oluşturulduğunun altını çizdi. Arığ devamla Türk Sigorta’da uzun yıllardır çok başarılı geçen bir dönemden sonra Engin Arı’nın Genel Müdürlüğü Mehmet Betmezoğlu’na devrettiğini ve TürkBankası Risk Grubu ve iştiraklerden sorumlu murahhas aza olarak Yönetim Kurulu üyeliği görevini Erhan Raif’ten devraldığını, çok başarılı bir dönem sonrasında Mustafa Kayahan’ın da Genel Müdürlük görevini Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürütmekte olan Mehmet Salih Havalı’ya devrettiğini; Mustafa Kayahan’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak devam eder iken Gurubda önemli görevler üstleneceğini vurguladı.

“123 yıllık saygın bir geçmişi olan TürkBankası’nı önümüzdeki yıllara daha da geliştirerek taşımak öncelikli hedefimizdir.”

Sözlerinin sonuna gelirken Murat Arığ, “123 yıllık saygın bir geçmişi olan TürkBankası’nı önümüzdeki yıllara daha da geliştirerek taşımak öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla yaklaşık 6 yıl önce temelleri atılan dijital dönüşüm programları, insan kaynakları ve kültürel dönüşüm, organizasyonel dönüşüm ve teknolojik dönüşümü içerecek şekilde çok yönlü olarak önümüzdeki dönemde de devam edecektir.” dedi.

Arığ, 2023 yılında erişilen başarılı sonuçları elde ederken gösterdikleri destek ve güven için, tüm çalışanlara ve Yönetim Kuruluna; başta ortaklar ve müşteriler olmak üzere tüm paydaşlara TürkBankası adına teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

Kayahan: “TürkBankası, vergi öncesi karını bir önceki yıla göre % 509 oranında arttırdı”

TürkBankası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kayahan ise dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, TürkBankası’nın 2023 yılı performansı hakkında hissedarlara bilgi verdi.

Kayahan, 2023 yılının Türkiye’de ve global piyasalardaki gelişmelerin etkilerinin görüldüğü zor geçen bir yıl olduğunu; Türkiye’de Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin, hızla artan enflasyonun ve döviz kurlarındaki yükselişin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti. Kayahan KKTC‘de 2023 yıl sonu enflasyonunun % 83.63 olarak gerçekleştiğini, bu zorlu dönemde TürkBankası’nın, vergi öncesi karını bir önceki yıla göre % 509 oranında arttırarak sektörün ve enflasyonun oldukça üzerinde bir performans elde ederek yılı başarılarla kapattığını sözlerine ekledi.

20 yıldır birçok görevde çalıştığı TürkBankası’nda Genel Müdürlük görevini yapmaktan onur duyduğunu ve bu süreçte kendisine her zaman rehberlik eden hissedarlara ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Kayahan bundan sonraki dönemde Grup için çok önemli atılımlar üzerinde büyük bir heyecanla çalışmalarına devam edeceğini, Genel Müdürlük bayrağını 20 yıldır birlikte çalıştığı Mehmet Salih Havalı’ya devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtmesi sonrasında başarı temennileriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mehmet Salih Havalı TürkBankası’nın yeni Genel Müdürü olarak atandı

Mehmet Salih Havalı, Kuzey Kıbrıs’ın en köklü ve global kurumunda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmaktan duyduğu onuru ifade ederken, almış olduğu sorumluluğun farkında olduğunu, bu yolculukta gösterdikleri destek ve güven için Yönetim Kurulu’na, tüm hissedarlara, takım arkadaşlarına, paydaş ve müşterilere teşekkürlerini sundu.

Hedefimiz 2023 rekorunu kırmak

Mehmet Salih Havalı * 2024’e dair büyüme ve gelir projeksiyonlarını paylaşırken, 2023 yılında büyüme ve gelir performansında yakalanan ivmenin, alanında uzman kadrolarla, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, geniş ürün yelpazesi ve kişiye özel hizmet kalitesi ile devam ettirileceğini belirtti.

2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarının da bu anlayışla memnuniyet verici olduğunu ve yeni rekorların sinyalini verdiğini dile getiren Mehmet Salih Havalı, 2024’de genişleyen ve güçlenen kadroları ile önemli teknolojik projeler gerçekleştiren bir TürkBankası yaratmak için çalışacaklarını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Sosyal Sorumluluk hedeflerimiz startejik hedeflerimiz ayrılmaz parçası

Uzun bir süredir bankanın gündeminde olan ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim), Dijital Dönüşüm, Kadının Toplumdaki Yerinin Yüceltilmesi, Gençlerin Girişimciliğe Özendirilmesi gibi sosyal sorumluluk konularında Genel Kurul katılımcılarına detaylı sunum yapıldı. Bu çalışmalarda özellikle Delphinium Caseyi Tür Koruma Projesi başlığında yapılan çalışmalar dikkat çekti.

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Mehmet Salih Havalı

20 yıldır TürkBankası’nda görev yapan Mehmet Salih Havalı, Bankadaki kariyerine Denetim Kurulunda müfettiş yardımcısı olarak başladı. Bankanın çeşitli birimlerinde sorumluluklar aldıktan sonra son beş yıldır Pazarlama, İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Yatırım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktaydı. Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Salih Havalı’nın Liverpool John Moores University’de Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans derecesi bulunuyor.