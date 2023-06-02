Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Türkiye’de Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Barlas, İstanbul’da rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli’deki bir hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Barlas’ın geçmişi

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1971’de mezun oldu.

Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı.

Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.

İsmail Cem’in genel müdürlüğü döneminde TRT’de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah’ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003’te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV’de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV’de Emre Kongar’la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.

NTV ve NTV Radyo’da Oğuz Haksever ile Makam Farkı adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas’ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.