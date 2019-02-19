Kıbrıs

Meclis’in olağanüstü toplantısı tamamlandı

19 Şubat 2019

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili olağanüstü toplantısı, 5 saat sürdü ve saat 15.10’da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde Bakanlar Kurulu’nun ardından bugün de Cumhuriyet Meclisi’ni Kırbıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açıklama yaptı.

Etiketler


İlgili Makaleler

VikiLefkoşa ile Surlariçi’ndeki tarihi mekanlara QR kod uygulamasıyla ulaşılabilecek

19 Şubat 2019
kent güvenlik kurulu

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu kararları yayınlandı

19 Şubat 2019
Devlet piyangosu

Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi Güzelyurt’a isabet etti

19 Şubat 2019
domuz gribi

Güney Kıbrıs Alarmda

19 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı