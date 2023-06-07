Meclis Komitesi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 11.00’de toplandı.

Komite bugün gündeminde bulunan, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini tamamladı ve komiteden geçti.

Meclisten verilen bilgiye göre, söz konusu Yasa Tasarısı’nın, üçüncü okunuşunu 12 Haziran Pazartesi günü Genel Kurul öncesi gerçekleştirecek.

Söz konusu Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yapılmasının amacı; 22.3.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Hal Yasası’nda hallerin bundan böyle belediyeler tarafından değil de, devlet tarafından kurulacağı düzenlenmiş olduğundan dolayı, buna paralel olarak Belediyeler Yasası’nın 31’inci, 84’üncü ve94’üncü maddelerinin ilgili fıkralarında yer alan “Belediye hali” kelimelerinin “hal” olarak değiştirilmesi ve yine Hal Yasasında, hallerden alınması öngörülen ücrete paralel olarak Kıymet ve Tartı ücretinin de aynı oranda alınması düzenlendi.

Yine Belediyeler Yasası’nın 96’ncı ve 99’uncu maddelerinde yer alan, belediyeler tarafından çevre ve halk sağlığı açısından önem arz eden ve ivedilikle yapımına ihtiyaç duyulan, “atık su arıtma tesisi ile kanalizasyon” yapımı ve bu hususta katkı payı ücretinin alınmasına imkan sağlayacak değişiklik yapıldı. Konut yapılarak, hızla gelişim gösteren bölgelerde, özellikle denizlerimizde yaratılabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon alt yapısı yapılması konularında, hem belediyelere ön izin verme yetkisi hem de tapuya satış sözleşmelerinde asgari ücretin üç katına kadar katkı payı alınacağı şeklinde düzenleme getirdi.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Ekonomi ve Enerji, İçişleri Bakanlıkları’ndan ve İskele Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat yer aldı.