Kıbrıs

Meclis genel kurulu yarın toplanacak

3 Şubat 2019

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde bazı yasa tasarıları bulunuyor.

Toplantıda, sunuşların ardından sırasıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı, Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Meclis yarın ayrıca, görüşülmesini geçen haftaki toplantısında tamamladığı Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesini yaparak tasarının genelini oylayacak.

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir tarih göçtü

3 Şubat 2019

Hızlı okuma teknikleriyle okuma sürati üç kat artırılabiliyor

3 Şubat 2019

Güney Kıbrıs’ta çıkan yangınlardan ötürü 7 milyon Euro’yu aşan zarar meydana geldi

2 Şubat 2019

Hür-İş: “Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”

2 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı