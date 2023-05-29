Meclis genel kurulu toplandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Meclis genel kurulu toplandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meclis yasa oylama

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 11.45’te başladı.


Genel Kurul’un gündeminde, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimine de devam edilecek Genel Kurul’da, milletvekilleri güncel konuşmalar da yapacak.

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Tags:Meclis
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