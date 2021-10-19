Meclis Danışma Kurulu toplantısı başladı. Kurul, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katılıyor.

Toplantıda ayrıca partileri temsilen UBP’den Özdemir Berova, Sunat Atun, CTP’den Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan da yer alıyor.