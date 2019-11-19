Meclis Bütçe Komitesi çalışmaları sürüyor.. Sayıştay Başkanlığı Bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde Sayıştay Başkanlığının 10 milyon 775 bin 100 TL’lik bütçesi görüşülerek onaylandı.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, komite toplantısında yaptığı konuşmada, Sayıştay Komitesi olarak 100’ün üzerinde güncel olmayan geçmişten gelen dosyaların önlerinde olduğunu söyledi.

Şahiner, Sayıştaya ayrılan bütçeye bakıldığında herhangi bir ilerleme kaydedilemeyeceğinin görüldüğünü, personel ve denetçi sayısının yetersiz olduğunu belirtti.

Şahiner, “Yasal değişiklikle birlikte Sayıştaylığın kontrolünde hizmet alımı yapılarak dosyaların güncele çekilmesi gerekiyor” dedi.

Şahiner, yaşanan gecikmelerin zararlara yol açtığını vicdanları yaraladığını söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, konuşmasına Sayıştayın önemine vurgu yaparak başladı.

Şahali, kamu kurumları arasında en önemli kurumlardan biri olan Sayıştayın kamu yararının ve kamu vicdanının güvencesi olduğunu belirtti.

Hız ve sürenin önemli olduğunu söyleyen Şahali, Sayıştalığın hızlı ve hatasız işlem yapması gerektiğini kaydetti.

Sayıştay Başkanlığının insan kaynağı, maddi koşul ve altyapı konusunda eksiklikler yaşadığını belirten Şahali, Mecliste Sayıştay Komitesi’nin geçmişe göre daha hızlı ve iyi çalıştığını söyledi.

Şahali, anlık raporların oluşturulması gerektiğini söyleyerek, geciken araştırma raporlarının kişileri mağdur edebildiğini, toplumsal adaleti sarsdığını belirtti. Şahali, Sayıştaylığın daha etkin çalışması gerektiğini kaydetti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Sayıştay Başkanlığının çalışması ile ilgili son derece vahim ve siyasi hatalar yapıldığına tanıklık ettik” dedi.

Sayıştay Başkanlığının, yetki alanı dışında, hukuki görüş verecek noktaya geldiğini dile getiren Özdenefe, Dome Otel olayında yaşandığı gibi, başkanlığın, savcılık gibi hukuki görüş vermesi halinde ciddi sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

Bu şekilde kurumların farklı görüş ürettiğini ve kurumlara şaibe düşürüldüğünü söyleyen Özdenefe, Sayıştay Başkanlığının yetki görev ve sorumlulukları içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

KORAHAN

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, hizmet alımı için maddi destek ve yasal değişiklik gerektiğini, bunlar yapılırsa hizmet alımının gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Korahan, sayıştayın bütçesinin bağımsız olması gerektiğini, etkin olabilmek için bunun şart olduğunu söyledi.

Korahan, “Personel alma yetkisi yasa ile bize verilir ve kadrolar doldurulursa günceli yakalayabileceğiz. denetime karşı kurumlarda bir direnç var. Bu da süreyi uzatıyor” dedi.

Risk odaklı denetime geçtiklerini söyleyen Korahan, daha seviyeli raporlar çıktığını dolayısıyla sürenin de uzadığını belirtti. Korahan, idarelerin bu raporları değerlendirmesiyle kurumların daha etkin çalışmalar yapabileceğini ifade etti.

Korahan, Sayıştaylığın yapısının güçlendirilmesi konusunun Meclis tarafından ele alınması ve adım atılması gerektiğini belirtti.

Dome Otel konusunda Vakıflar İdaresi tarafından görüş istendiğini söyleyen Korahan, Vakıfların denetçisinin Sayıştay olduğunu, bu nedenle görüş verdiğini kaydetti.