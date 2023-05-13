Meclis Başkanı Töre, Gazimağusa’da temaslarda bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa’da temaslarda bulundu, Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa İtfaiye Şubesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Töre, ilk ziyaretini Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yaptı. Töre, Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından karşılandı, Polis kıtasını selamladı, görevli polisleri ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Töre’nin ziyaretinin çalışma motivelerini arttırma adına kendilerine büyük bir moral verdiğini belirterek, Gazimağusa halkının huzur ve güvenliği için 24 saat görevde olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, tarihsel süreçte Mağusa şehrinin büyük bir müdafaa yaptığını anımsatarak “Gazi” unvanı aldığını dile getirdi. Polis teşkilatının, geçmişten bugüne mücadelenin bir parçası olduğunu ifade eden Töre, polise her zaman güvendiklerini ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Hükümet, Meclis ve tüm idari makamların halkın mutluluğu ve huzuru için gayret gösterdiğine vurgu yapan Töre, polisin varlığının her zaman kendilerine güç kattığını vurguladı. Töre, polis sayısının artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının polisin elini güçlendireceğine inandığını belirtti.

-Gazimağusa Kaymakamlığı

Meclis Başkanı Töre, temasları kapsamında Gazimağusa Kaymakamlığı’nı da ziyaret ederek, Kaymakam Özden Keser ile bir araya geldi. Töre’yi; “milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı devlet adamı” olarak gördüklerini ifade eden Keser, göreve atanmasının ardından yapılan bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Gazimağusa’nın büyük bir şehir olduğuna değinen Keser, görev ve sorumluluğunun bilinciyle Mağusa’ya ve halkına güzel şeyler kazandırmak istediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC’nin kendileri için “vazgeçilmez milli bir devlet” olduğunu belirterek, milli ve manevi değerlerin geleceğe taşınmaması durumunda milli devleti de ayakta tutmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Bir milli davanın esasının toprak ve nüfus olduğunu belirten Töre, ekonomik olarak da iyi bir noktaya gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Töre, Kaymakam Keser’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Gazimağusa halkına en iyi hizmeti vereceğine inanç belirtti.

-Gazimağusa İtfaiye ziyareti

Töre, ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Şubesi’ni de ziyaret etti. Burada İtfaiye Müfettişi Hasan Doğaç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre’ye çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

-Kıbrıs Batı Üniversitesi’ne ziyaret

Töre, Gazimağusa temaslarının sonunda Kıbrıs Batı Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı ziyarette yaptığı konuşmada, 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve bin civarında öğrencileri bulunduğunu belirterek, yakın bir zamanda daha büyük ve geniş bir kampüste hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Töre de, KKTC’de 22 üniversitenin aktif durumda olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, her geçen gün büyüyen ve güçlenen üniversitelerle gurur duyduklarını kaydetti.

KKTC’nin daha çok öğrenciyi ağırlayabileceğini, gerek tarihi ve doğal dokusu gerek ise iklimi ile tercih nedenleri arasında olması gerektiğini belirten Töre, Üniversiteye çalışmalarında başarılar diledi.

Meclis Başkanı Töre’ye ziyaretlerinde Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.