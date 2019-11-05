MC Palace Hotel’de münhal

Yeni açılacak olan MC Palace Hotel’de görevlendirmek üzere alanında deneyimli takım arkadaşları aramaktadır.
PERSONEL MÜNHALİ
Yeni açılacak olan otelimiz MC PALACE’ ta görevlendirmek üzere alanında deneyimli takım arkadaşları aramaktayız.
İlgili birimler;
• Kat hizmetleri müdürü • Kat şefi • Meydan şefi • Oda temizlik elemanı • Meydan temizlik elemanı • Terzi • Çamaşırhane görevlisi • Teknik müdür • Teknik müdür yardımcısı • Teknik servis elemanı (mekanik,elektrik,havuz,marangoz,tesisat,elektronik bilgisayar,ses ışık) • Bahçıvan • Aşçıbaşı • Su şefi • Aşçı • Mutfak komi • Bulaşıkhane şefi • Bulaşıkçı • İnsan kaynakları müdürü • Satış pazarlama müdürü • Satış elemanı • Bilgisayar uzmanı • Ön büro müdürü • Resepsiyonist • Bellboy • Misafir ilişkileri elemanı • Muhasebe müdürü • Muhasebe elemanı • Depo sorumlusu • Satın alma şefi • Gece müdürü • Güvenlik şefi (Yerli KKTC Vatandaşı emekli polis) • Güvenlik elemanı • F&B Müdürü • Asst F&B Müdürü • F&B Şefi • Garson • Barmen • Komi • Spa müdürü • Spa resepsiyon • Masöz • Kasiyer
Başvurular şahsen veya e-posta ile yapılabilir. E-Posta: [email protected] Adres: beşparmaklar caddesi, MC Palace Hotel, Çatalköy-Girne