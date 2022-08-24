Dünya

Maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV’in aynı anda bulunduğu vaka tespit edildi

24 Ağustos 2022
Maymun çiçeği






İtalyan bilim insanları, 36 yaşındaki bir İtalyan erkek hastaya uygulanan Covid-19, maymun çiçeği ve HIV testlerinin aynı gün pozitif çıktığını duyurdu. Bilim insanları vakanın ilk ve 3 virüsünde aynı anda bulunduğu bir ‘eş bulaşma’ vakası olabileceğini vurguladı.



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24 Ağustos 2022






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