Maymun çiçeği, Covid-19 ve HIV’in aynı anda bulunduğu vaka tespit edildi

\u0130talyan bilim insanlar\u0131, 36 ya\u015f\u0131ndaki bir \u0130talyan erkek hastaya uygulanan Covid-19, maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi ve HIV testlerinin ayn\u0131 g\u00fcn pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Bilim insanlar\u0131 vakan\u0131n ilk ve 3 vir\u00fcs\u00fcnde ayn\u0131 anda bulundu\u011fu bir \u2018e\u015f bula\u015fma\u2019 vakas\u0131 olabilece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130talya'da 36 ya\u015f\u0131ndaki bir ki\u015fide; Covid-19, maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi ve HIV testleri ayn\u0131 g\u00fcn pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nJournal of Infection t\u0131p dergisinde yay\u0131nlanan sunumda 36 ya\u015f\u0131ndaki bir \u0130talyan erke\u011fin 16 ila 20 Haziran tarihlerinde \u0130spanya\u2019ya gitti\u011fini, 29 Haziran'da belirtiler ya\u015famaya ba\u015flay\u0131nca 2 Temmuz\u2019da Covid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtti.\r\n\r\nHastaneye yatan ve v\u00fccudunda lezyonlar ortaya \u00e7\u0131kan hastan\u0131n, 6 Temmuz\u2019da maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi, Covid ve HIV testleri sonucunda \u00fc\u00e7 vir\u00fcs\u00fcnde v\u00fccudunda bulundu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131 sunumda, hastaya di\u011fer hastal\u0131klarda dahil olmak \u00fczere bir dizi test uygulad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek Covid-19'un Omicron BA varyant\u0131 oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\nCatania ve Palermo \u00dcniversitelerinden bilim insanlar\u0131, \u015fimdiye kadar bildirilen maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi, Covid ve HIV vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn ayn\u0131 anda bulundu\u011fu 'bilinen' tek vaka oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\nHastan\u0131n 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n sonlar\u0131nda HIV testi yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve vir\u00fcse rastlanmad\u0131\u011f\u0131 ancak 6 Temmuz\u2019daki testte HIV vir\u00fcs\u00fcne rastland\u0131\u011f\u0131 dolay\u0131s\u0131yla HIV vir\u00fcs\u00fcn\u00fc de yak\u0131n zamanda kapm\u0131\u015f olabilece\u011fi vurguland\u0131.\r\n\r\n